Симоне Индзаги: Огорчени сме

#Inzaghi: "Fallo di mano netto? Ma non c'è neanche da parlarne. Mi dicono che non ci sono immagini, io ne ho viste almeno 20 di immagini. Mi riesce difficile parlare della partita. Inaccettabile questo gol, non lo posso accettare. E' troppo grave quello che abbiamo visto" pic.twitter.com/r4Zq8jBJw4