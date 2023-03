Спрягат Джерард за наследник на Виейра

Favourite to become the next Crystal Palace manager 💭



◼️ Roy Hodgson - 6/4

◼️ Ralph Hasenhuttl - 13/2

◼️ Jesse Marsch - 7/1

◼️ Rafa Benitez - 10/1

◼️ Ange Postecoglou - 10/1

◼️ Steven Gerrard - 14/1

◼️ Nuno Espirito Santo - 16/1 pic.twitter.com/0sZf0PTMts