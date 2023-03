Сасуоло пропиля два гола аванс, но все пак изтръгна победата срещу аутсайдера Кремонезе

5 - Direct free kick goals in the last 3 Big-5 European Leagues seasons (since 2020/21):



1⃣1⃣ James Ward-Prowse 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

5⃣ Armand #Laurienté 🇫🇷

5⃣ Lionel Messi 🇦🇷

5⃣ Téji Savanier 🇫🇷



Accuracy.#SassuoloCremonese