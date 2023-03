Световният шампион Детелин Далаклиев и треньорът Петър Лесов имат фен среща в Плевен

Световният шампион по бокс от Милано Детелин Далаклиев и треньорът Петър Лесов имат среща с фенове в Плевен. Двамата ще бъдат специални гости на сцената в „Панорама мол Плевен” в събота от 12.00 часа. Това съобщи за БТА Георги Стоянов от организаторите на събитието. Той припомни, че плевенчанинът Детелин Далаклиев е последният световен шампион на България по бокс, а Петър Лесов е треньорът, извел го до титлата в Милано през 2009 година.

Срещата на феновете с двете легенди на българския бокс ще се състои със свободен вход за всички, които за техни почитатели. Именитите гости ще отговарят на въпроси и ще споделят интересни моменти от своя житейски и спортен път. Те ще ще дадат автографи и ще се снимат с всеки, който желае да има спомен от срещата с тях. Специално участие в спортния празник в Плевен имат талантливите плевенски деца от клуб по модерни танци „Dance With Me by Chrissy Alex” с художествен ръководител Кристиана Петкова. Световният шампион от Милано и спортист номер 1 на България за 2009 г. Детелин Далаклиев е носител на редица медали от световни и европейски първенства. Петър Лесов е двукратен европейски първенец и е най-младият български олимпийски шампион, стъпил на върха на славата на Олимпийските игри в Москва 1980, когато е само на 19 години, припомни Георги Стоянов.