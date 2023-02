Wings for Life World Run отбелязва десетата си годишнина

Най-мащабното бягане с кауза – Wings for Life World Run отбелязва 10 години от създаването си през 2023-та. На 7-ми май точно в 14:00 ч. местно време хиляди души от десетки и различни държави ще стартират едновременно, за да подкрепят фондация Wings for Life в мисията й гръбначните увреждания да станат напълно лечими. В България за момента градовете, в коите ще се проведе организирано бягане са София и Варна, като се очаква в каузата да се включат организатори от Пловдив, Бургас, Велико Търново и Русе.

Заради уникалния формат на състезанието, всички приели каузата гръбначните увреждания да станат напълно лечими, могат да бягат заедно, независимо къде по света се намират. Бяганията започват точно в 11:00 часа UTC (14:00 българско време), което означава, че Wings for Life World Run се провежда едновременно в десетки държави по цялото земно кълбо.Тази година датата на провеждане е 7-ми май.

Благодарение на специално създаденото приложение Wings for Life World Run App, всеки може да бяга за каузата дори да се намира далеч от организирано бягане, като резултатът му ще бъде включен в генералното класиране сред всички участници по света.

В София всички ние ще можем да бягаме за каузата на 7-ми май в Борисовата градина. Във Варна бягането ще стартира пред Морско казино, Морска градина. Колко пари са събрани от Wings for Life World Run до момента? Към днешна дата са събрани 38 300 000 евро под формата на дарения, като всички те са инвестирани в изследвания. Само през 2022 г. Wings for Life World Run генерира 4 700 000 евро дарения, благодарение на 161 892 участници от 192 държави. Анита Герхардтер, изпълнителен директор на фондация Wings for Life, споделя, че: „Колкото повече пари съберем, толкова повече проучвания можем да финансираме – и толкова по-бързо можем да постигнем общата си цел.“

Освен че осигурява финансиране за проекти, фондация Wings For Life разработва програми, които имат за цел да ускорят изследователския процес. Един пример е програмата Accelerational Translational Program (накратко ATP). Тя помага да се съкрати времето, необходимо на предклиничните изследователски проекти да достигнат до етапа на клинично проучване, където те действително могат да бъдат тествани върху хора. Програмата не само осигурява на изследователите пари, но и им дава достъп до знания и международна мрежа от експерти. Регистрация за събитието

Повече информация за бягането в Борисовата градина може да намерите ТУК.

Още сега всеки има възможност да даде своя принос за каузата, като се запише за участие на 7-ми май или просто направи дарение към фондацията. Минималната такса, която всеки дарява чрез регистрацията си, е 8 евро, но ако желае, може да допринесе и с по-висока сума.

Защо е важно да се включим

С участието си в кампанията всеки стимулира напредъка в изследователската дейност, която търси лек за гръбначните заболявания. В последните години все повече учени от цял свят считат, че дори и хроничните увреждания могат да станат лечими.

Колкото повече хора подкрепят каузата, толкова повече се увеличава възможността да бъде намерено решение на проблема съвсем скоро.

През 2022-ра година в България се включиха 522 човека и бяхадарени над 10 000лв за каузата. Целта на организаторите през 2023-та година е да се постви нов рекорден брой включили се активисти, както глобално, така и на местно ниво. За фондация Wings for Life/ „Крила за живот“:

Wings for Life / „Крила за живот“ е неправителствена изследователска фондация, основана през 2004 година от Дитрих Матешиц и двукратния световен шампион по мотокрос - Хайнц Кинигаднер. Целта на фондацията е да намери лек за гръбначните увреждания, които засягат повече от 3 милиона души по света, парализирани вследствие на травма, и 130 000 нови пациенти всяка година, пострадали вследствие на пътно-транспортни произшествия, падания или спортни инциденти.

„Крила за живот“ финансира 82 изследователски проекта в световен мащаб и работи с екипи от всепризнати и уважавани институти като Cambridge University (Великобритания), Harvard Medical School (САЩ), Karolinska Institute (Швеция), Шарите Берлин (Германия).