Проценко с уникална серия в Банска Бистрица - 13 поредни години над 2.30 м

Andriy Protsenko 🇺🇦 has jumped 2.30m or higher in 13 successive years after his 2.32m clearance in Banska Bystrica. 😯



23 - 2.32m

22 - 2.33m

21 - 2.34m

20 - 2.30m

19 - 2.32m

18 - 2.31m

17 - 2.30m

16 - 2.33m

15 - 2.33m

14 - 2.40m

13 - 2.32m

12 - 2.31m

11 - 2.31m#WorldIndoorTour pic.twitter.com/sKkCJqA9wR