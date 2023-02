Ливърпул пусна специална колекция съвместно с ЛеБрон

Влиянието на баскетболиста на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс, който преди броени дни подобри рекорда за най-много отбелязани точки в НБА, става все по-голямо сред феновете на Ливърпул. Клубът, където миноритарен акционер е именно ЛеБрон Джемс, пусна на пазара специална серия фланелки, посветени на американеца. Освен футболни и баскетболни фланелки, сътрудничеството между английския клуб и баскетболиста включва още анцузи, панталони и маратонки. На екипите изписано и емблематичното за Ливърпул - YNWA - You'll never walk alone, както и мотото на ЛеБрон Джеймс - STG - Strive For Greatness (Стреми се към величие).

The Liverpool FC x LeBron collection is here 😍 — Liverpool FC (@LFC) February 9, 2023

