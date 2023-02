В Лас Вегас искат 10-годишен договор за Формула 1

Надпреварата за Гран При на Лас Вегас все още не е направила своя дебют във Формула 1, но нейните организатори вече търсят удължаване на договора за нейното провеждане. Първоначалният контракт за провеждане на състезанието е за три години, но в Града на греха вече търсят начин той да бъде удължен на 10.

В началото на миналата година Формула 1 обяви своето завръщане в Лас Вегас през 2023 година, повече от 40 години след последното състезание в Невада. През 1981 и 1982 Града на греха прие финалните състезания за сезона, но тогава те се провеждаха на паркинга на казиното Ceasars Palace, а самата надпревара носеше името Гран При на Сиъсърз Палас.

В Лас Вегас очакват огромни приходи от състезанието във Формула 1

Сега обаче състезанието ще се провежда в сърцето на Лас Вегас, като дори ще включва и част от главния булевард на града – The Strip, на който са разположени голяма част от най-популярните хотели и казани, включително Bellagio, Ceasars Palace, The Mirage и друг. За да може да се проведе състезанието булевардът ще бъде затворен за няколко дни, което ще причини известни неудобства на хотелите, казина и ресторантите, които са разположени в тази отсечка от The Strip.

Късно снощи съветът на окръг Кларк, който притежава част от пътищата, които ще бъдат затворени заради състезанието, реши единодушно (7-0) да припознае състезанието във Формула 1 за ежегодно спортно събитие, което да се провежда в града. Това практически дава разрешение The Strip да бъде затварян всяка година, за да може да се проведе надпреварата.

Три отбора представиха Гран При на Лас Вегас

„Ние имаме тригодишен договор с Формула 1, но очакваме доживотен такъв – заяви комисарят на окръг Кларк Джеймс Гибсън преди вота – Тази резолюция ни отваря пътя към поне 10-годишен договор. Аз съм сигурен, че и нашите наследници ще видят колко ценно е това, което правим сега и ще продължат да го правят за винаги.“

Гран При на Лас Вегас ще направи своя дебют във Формула 1 в края на месец ноември, като състезанието в Невада ще бъде предпоследен кръг за сезона. Самата надпревара ще бъде на изкуствено осветление, но за да бъде тя в удобно време за феновете на спорта в Европа и Азия тя ще бъде в събота вечерта местно време, което означава, че за България стартът ще бъде в 8:00 часа сутринта в неделя (19 ноември).

Гран При на Лас Вегас няма да е първото състезание във Формула 1, което няма да е в неделя

Състезанието в Града на греха ще бъде уникално с това, че негов основен промоутър е Либърти медия – собственикът на търговските права на Формула 1. В подготовката си за състезанието Либърти медия закупи земя на стойност 240 милиона долара, върху която в момента се изгражда сградата на боксовете.