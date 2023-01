Сензацията Ланс продължава с изумителното си представяне

🏁 1⃣0⃣/1⃣0⃣



Dans une rencontre qu'ils ont dominée, les Sang et Or signent la meilleure série de leur histoire en s'adjugeant un 10e succès consécutif à domicile et concluent cette première partie de saison avec 44 points en poche 🤩@RCLens 1⃣-0⃣ @AJA #RCLAJA pic.twitter.com/ccvJEFZ0tT