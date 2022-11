Собствениците на Ювентус избраха нов президент

⚠️ GIANLUCA #FERRERO SARÀ IL SUCCESSORE DI ANDREA #AGNELLI COME PRESIDENTE DELLA #JUVENTUS!

Nato a Torino nel 1963, è l'uomo proposto da #Exor in quanto "possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero". pic.twitter.com/XFiHwn8F5b