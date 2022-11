Хюндай взе Лапи и си върна Брийн

🚨 Four crews, three cars for our 2023 WRC line-up.@thierryneuville and @EsapekkaLappi will contest all rounds in the Hyundai i20 N Rally1. @DaniSordo and @Craig_Breen will share a third car.



Read more: https://t.co/zR4DLhTomm#HMSGOfficial | #WRC pic.twitter.com/GV2TYL1zyW