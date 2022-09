Яго Аспас: Боли ме, че не съм с националния отбор

"Me duele no ir con 🇪🇸. Soy cabezón y no voy a bajar los brazos. Si no hubiese posibilidades de ir a Catar, no trataría de luchar todas las semanas. Nunca he tenido ningún problema con Luis Enrique y si no me lo habría dicho, él va siempre de cara".



Iago Aspas, en @ellarguero pic.twitter.com/xffq9TEokn