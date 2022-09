От ESL обявиха датите за Катовице и Кьолн

The #ESLProTour Championships return in 2023!#IEM Katowice🇵🇱

🏟CS:GO - Spodek

📅Feb 10-12

💰$1,000,000

⚔24 Teams



🏛SC2 - ICC (MCK)

📅Feb 10-12

💰$500,000

⚔36 Contenders#IEM Cologne🇩🇪

📆August 4-6

🏟LANXESS Arena

💰$1,000,000

⚔24 Teams



🧵Details & ticket info below! 👇 pic.twitter.com/OWpQh17X4q