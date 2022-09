Лориен с трета поредна победа, Рен разби Оксер

Lorient est provisoirement 4e de Ligue et réalise un début de saison exceptionnel. 👏🧡



✅ 1-0 vs Rennes

🤝 2-2 vs Toulouse

✅ 2-1 vs Clermont

✖️ 2-5 vs Lens

✅ 1-0 vs Ajacco

✅ 3-1 vs Lyon

✅ 3-2 vs Nantes