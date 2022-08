Начо Монреал обяви, че слага край на кариерата си

Se retira Nacho Monreal a los 36 años. Lo ha anunciado en su Instagram con este reel.



🗣️"Mi rodilla me manda un mensaje: no doy para más. Se acaba una etapa y empieza otra. Soy feliz y me siento bien"



Osasuna, Málaga, Arsenal, Real Sociedad. Un lateral que ha cumplido siempre. pic.twitter.com/lqdTD4OlwD