Австралийци спечелиха титлата на двойки на "Уимбълдън"

🏆 2022 WIMBLEDON DOUBLES CHAMPIONS! 🏆@MaxPurcell98 & @mattebden take out Mektic/Pavic 7-6(5), 6-7(3), 4-6, 6-4, 7-6(2) to claim the title! 🔥@Wimbledon | #Wimbledon pic.twitter.com/umHjwApGqD