Премина и тази седмица за българите в регионалните шампионати по League of Legends

И през тази седмица видяхме много интересни срещи, които българите в различните регионални първенства по League of Legends изиграха. Веселин "Hatred" Попов и Sector One нямаха късмет през последните дни, като не взеха нито една игра в последните два кръга от Elite Series - Бенелюкс. Така "лисиците" останаха на трета позиция във временното класиране, а другата седмица ще срещнат Team 7AM и The Agency. В Италия Димитър "LeBron" Костадинов и Илия "Lmzs" Ръжгев взеха първата си победа в последната тяхна среща срещу GGEsports, а другият роден състезател Хрсимир "6ax" Попов и неговият Axolotl са пети в таблицата с актив от 3 победи и 3 загуби, българско дерби пък ни очаква другия вторник. Отборът на Барселона с Михаил "twohoyrz" Петков взе победа от слабака Movistar Riders и изгуби от Fnatic TQ.

На балканите Ростислав "KASAPINA" Шабарков бе преместен от титулярния състав за румънския Nexus KTRL, което доведе до две загуби за тима. Симар "Frostsize" Нашидов, Дарин "Dargod" Киров и Александър "Alexandazar" Динев, които се подвизават за гръцкия Auxesis Esports още нямат победа. Cyber Wolves пък е дом на най-успешния български представител в Esports Balkan League към момента - Никола "Lakerz" Петков, който завърши седмицата с победа и загуба и се нареди на трета позиция във временното класиране.