Играчите и феновете на Реал Мадрид отпразнуваха подобаващо 14-ия трофей в Шампионска лига

Около 400 000 фенове на Реал Мадрид се стекоха по улиците на испанската столица в неделния ден и до късно през нощта празнуваха с играчите рекордната 14-а титла в най-престижния европейски клубен турнир след победата на финала над Ливърпул с 1:0 в Париж в събота. Властите в града въведоха ограниченията за движението на превозните средства още от събота, когато привържениците започнаха да се събират около централния фонтан на площад Сибелес, за да отпразнуват петия трофей на отбора в Шампионска лига за последните девет години. Службите за спешна помощ на Мадрид съобщиха, че 51 фенове са получили медицинска помощ през нощта поради изгаряния от ракети, падания, прилошаване и леки наранявания.

Оставам в Мадрид, потвърди Модрич

Официалното тържество започна в неделя в 18:00 часа местно време, когато победителите от Реал направиха традиционното си посещение в катедралата Алмудена, за да покажат трофея на Богородицата от Алмудена, покровителката на Мадрид. След като преминаха през кметството и офисите на местната власт за среща с кмета и губернатора, играчите пристигнаха с автобус с открит покрив до претъпкания Сибелес, където около 400 000 фенове чакаха около известния фонтан. Те останаха там повече от час, като капитанът на Реал Марсело извърши традиционната "коронация" на статуята на древногръцката богиня на плодородието на площада. Марсело, който напуска Реал след 16 сезона в отбора, постави шал на клуба около главата на статуята и бяло знаме с емблемата на клуба, докато феновете пееха 'We Are The Champions'.

Играчите напуснаха Сибелес веднага след 22:00 часа за финален тур в автобуса, за да завършат партито на клубния стадион Сантяго Бернабеу, където на терена беше изградена сцена и почти 50 000 фенове чакаха на трибуните.

"Много сме горди да споделим този трофей тук, в нашия дом. Мадрид е нашата отправна точка. От тук успяхме да предадем нашите ценности на света", каза президентът на клуба Флорентино Перес. „Тази европейска купа ще бъде запомнена. Реал Мадрид отново завладя сърцата на всички фенове. Искам да благодаря на всички фенове. Това е клуб, който няма собственик, всички вие сте собственици на собствената ни съдба", каза Перес.