Ливърпул остава непобеден във Висшата лига през 2022 година

Ливърпул продължава да бъде единственият отбор без загуба в Премиър лийг от началото на 2022 година. През календарната година мърсисайдци са изиграли 18 срещи във Висшата лига, като в тях са регистрирали 3 равенства и вече 15 победи.

0 - Liverpool are the only side yet to lose a Premier League match in 2022, remaining unbeaten in their first 18 matches this year (W15 D3). Unblemished. pic.twitter.com/4uwRivnseG

Интересни постижения записаха и отделни играчи на Ливърпул. Защитникът Жоел Матип, който на практика донесе победата на водения от Юрген Клоп с 2:1 срещу Саутхамптън във вторник вечерта, е спечелил всичките мачове със свое участие в Премиър лийг, в които е вкарал гол - 8. Той е загубил само 10 от 125 мача във Висшата лига, които е изиграл.

8 - Joel Matip has ended on the winning side in all eight Premier League matches when he's scored, while he's only lost 10 of his 125 Premier League appearances (8%), the lowest ratio of any of the 1,081 players to appear at least 100 times in the competition's history. Dominant. pic.twitter.com/uNR7yutSbT — OptaJoe (@OptaJoe) May 17, 2022

5 - James Milner created five chances for Liverpool in the first half against Southampton, becoming the oldest player (36 years, 133 days) to create five chances in a Premier League match since Paul Scholes in April 2012 for Man Utd vs QPR (37 years, 144 days). Conductor. — OptaJoe (@OptaJoe) May 17, 2022