Реакциите на Гуардиола, Анчелоти и Агуеро при "Паненката" на Бензема (видео)

Reposted from @scespn Ida de semifinales. Mánchester. Real Madrid perdiendo 4-2 vs. el City de Guardiola en la #CHAMPIONSxESPN . Penal para los de Ancelotti. Benzema hizo ésto... pic.twitter.com/qWsjfEMT7X

Sergio’s reaction to Benzema’s panenka has absolutely SENT me this morning 😂😂😂 pic.twitter.com/rUor4ggPae