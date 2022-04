Бъдещето в електронните спортове ли е?

Все по-често се говори за eSports или т.нар. “електронни спортове”. Доскоро подобен термин караше хората да повдигат вежди в недоумение, но днес тази бързо развиваща се индустрия не спира да расте. Според прогнози на финансовите експерти, през настоящата 2022 г. глобалният eSports пазар ще генерира приходи, надвишаващи сумата от 2 милиарда долара. До 2025 година пък се очаква стойността на индустрията да достигне 3.5 милиарда.

Какво представляват електронните спортове?

Ако трябва да го обясним най-просто, може да се каже, че електронните спортове представляват играенето на видео игри под формата на състезание между различни играчи или отбори. Това се случва на специални турнири по цял свят, като наградните фондове се увеличават с всяка следваща година. Най-добрите eSports играчи вече имат професионален статут и за тях това е работа като всяка друга, при това - гарантираща солидни приходи, рекламни договори и т.н.

Електронните спортове не предлагат ограничение спрямо игрите, които се използват, но най-често става дума за заглавия като League of Legends, Dota 2, CS:GO, Overwatch, StarCraft, FIFA, Heroes of the Storm, Call of Duty и други.

Като символ на развитието на eSports индустрията, днес най-големите турнири се провеждат на територията на големи арени, а събитията се излъчват по телевизионни канали и онлайн. И, съвсем естествено, привличат интереса както на хазартните платформи, така и на любителите на спортните залози.

Това ли е бъдещето?

Няма причина да вярваме, че стандартните спортове ще изчезнат от лицето на Земята, но определено електронните такива ще имат своето важно място откъм пазарен дял. Това ще важи още повече съобразно смяната на поколенията, имайки предвид, че в днешно време почти не може да се намери дете или тийнейджър, които да не се интересуват поне малко от видео игри. За всичко това ще спомогне и напредъкът на стрийминг технологиите, които позволяват различните eSports събития да бъдат гледани съвсем лесно в реално време. Не бива да се подценява и влиянието, което бъдещите мета-вселени ще окажат на развитието на тази индустрия.

eSports като част от хазартния свят

Вече почти няма хазартен оператор, който да не предлага възможността да залагаме на електронни спортове. И това е съвсем нормално. Все по-осезаемо eSports се приема като спорт, подобен на всеки друг, независимо че действието протича в електронна среда. Нещо повече - за да победиш в подобна платформа, трябва да имаш качествата, които са нужни и за конвенционалните спортове - умения, физическа подготовка, тактика, дисциплина, стратегия, опит и всичко останало.

Букмейкъри като WINBET вече гледат напълно сериозно на електронните спортове, като един поглед към техните платформи го доказват, като предлагат не само множество събития, на които може да се заложи, но и различни пазари, които могат да се използват. Тук няма да забележите никаква съществена разлика, сравнено с традиционни спортове като футбол, баскетбол, волейбол, тенис и т.н. Отлична eSports секция можете да откриете в изцяло обновения, още по-бърз и удобен сайт winbet.bg.

Докъде ще стигне развитието на електронните спортове?

Трудно е да се направи точна прогноза, но нямаме основателни причини да мислим, че развитието на eSports индустрията ще отбележи забавяне в бъдеще. Напротив, цялостното развитие на технологиите дори го ускорява. Един от основните акценти в този аспект ще бъде възникването на мета-вселената, което ще изстреля eSports по-високо отвсякога. В това предстои да се убедим съвсем скоро.