Как Renault препоръчва разумна употреба на автомобила

Renault стартира своята кампания за лансирането на Renault Captur E-Tech hybrid. Според компанията, рекламният клип на модела бележи повратна точка в автомобилната индустрия. В унисон с времето и в очакване на новите регулации за автомобилна реклама, за първи път марката препоръчва на своите клиенти разумна употреба на автомобила.

“Renault непрекъснато търси начини за развитие и иновация. С нашата хибридна технология E-Tech ние сме в състояние да предложим по-устойчиви автомобили, предлагащи по-чисто удоволствие от шофирането. За новия рекламен клип на Renault Captur E-Tech hybrid търсех смел подход, съобразен с времето. За първи път активно предлагаме на нашите клиенти да не използват автомобила си през цялото време, безпрецедентен избор в автомобилната индустрия”, обясни Арно Белони, глобален главен маркетинг директор на Renault

Renault отново се позиционира на страната на обществения прогрес с тази нова история. Клипът се основава на концепцията, че понякога може да избират и друг начин на придвижване. Във филма главните герои се отказват да използват своя Renault Captur E-Tech hybrid и избират да карат велосипед или да ходят пеша.

Световна премиера на Renault Austral

Клипът представя три различни домакинства, вземайки предвид различни обществени ситуации. Историята започва с мъж, който се успива за работа, бърза да се облече и решава да тръгне за работа с велосипед, оставяйки Renault Captur E-Tech hybrid паркиран в гаража. Продължава с няколко приятели, които се подготвят за вечерно излизане. Те напускат дома си под дъжда и се втурват към своето Renault Captur, но само за да вземат чадър от купето. В края на историята е представено семейство, чиито деца се приготвят да отидат на училище с автомобила, когато родителите вземат решение да оставят Renault Captur паркирано и да тръгнат пеша.

Renault 5 Turbo се завърна в Рали Монте Карло

Кавърът на песента на Шаная Туейн "You're still the one" от Okay Kaya, оркестриран от Start-Rec, поетично озвучава филма, за да подчертае, че Renault Captur E-Tech hybrid остава на разположение, когато е необходим, но все пак не е задължително собственикът му да го използва през цялото време.