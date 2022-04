Хари Кейн изравни рекорд на Серхио Агуеро

Most Premier League Player of the Month awards:



7️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

7️⃣ 🇦🇷 Sergio Aguero

6️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Steven Gerrard

5️⃣ 🇵🇹 Cristiano Ronaldo

5️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wayne Rooney

5️⃣ 🇳🇱 Robin van Persie



Harry goes joint top.