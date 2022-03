Дани Алвеш коментира приликите между Пеп Гуардиола и Томас Тухел

Бразилският футболист на Барселона Дани Алвеш, който в кариерата си е работил както с Пеп Гуардиола, така и с Томас Тухел, коментира приликите между двамата треньори. Гуардиола е начело на Манчестър Сити, който е лидер във временното класиране в английската Висша лига със 70 точки, а Тухел и неговият Челси заемат третата позиция с 59 точки и мач по-малко.

„Може би основната прилика между двамата е отличната способност да определят най-добрата роля за даден състезател“, заяви Дани Алвеш в интервю за списание Four Four Two. „И двамата имат добро око за това къде един футболист ще е най-полезен. Пеп казваше, че най-талантливите играчи трябва да получават топката по-често, а останалите трябва да запълват съответните позиции“, добави Алвеш.

За смяната на позицията си по време на престоя си във френския Пари Сен Жермен, бразилецът коментира: „Беше ми забавно. Помня, когато Тухел ми каза, че трябва да играя повече с топката. Приех го като голям комплимент. Нещата се получиха и аз се чувствах добре в центъра на полузащитата.“