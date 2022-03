Формула 1 промени правилника за колата за сигурност след Абу Даби

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха промяна в правилника за колата за сигурност. Тя е свързана с точката за пускане на затворените с обиколка коли, която бе в центъра на полемиките след миналогодишната надпревара за Гран При на Абу Даби.

На „Яс Марина“ само пет от осемте затворени с обиколка коли бяха пуснати да изпреварят колоната при периода с автомобил за сигурност в края на състезанието. Това позволи на Макс Верстапен да се залепи плътно зад своя конкурент за титлата Люис Хамилтън и да го атакува в решителната финална обиколка.

След състезанието от Мерцедес веднага протестираха решението на вече бившия състезателен директор Майкъл Маси да прибера колата за сигурност в бокса, въпреки че не всички затворени пилоти са били изпреварили колоната. От лагера на „Сребърните стрели“ приложиха като доказателство тълкование на правилото за пускане на затворените с обиколка състезатели от Гран При на Айфел през 2020 година.

На „Нюрбургринг“ периодът с присъствие на автомобил за сигурност беше удължен именно, за да могат всички затворени в обиколка коли да изпреварят колоната. И тогава това предизвика недоволства в Мерцедес, тъй като ниските температури в планината Айфел правиха много трудно загряването на гумите, които при движение с ниска скорост изстиваха много бързо.

Тогава Маси заяви, че правилникът изисква всички коли да бъдат пропуснати, а не само част от тях. 14 месеца по-късно обаче правилото бе тълкувано по напълно обратния начин, но така и не се стигна до промяна в резултата от Абу Даби.

Сега от ФИА затвориха възможностите за свободна интерпретация на правилника с промяната на само една, единствена дума в него. Те замениха фразата „any cars that are lapped“, с „all cars that are lapped“, което означава, че от тук насетне ще се използва тълкуванието от октомври 2020.

Все пак възможността затворените с обиколка коли да не бъдат пускани да изпреварят колоната остава. Това правило обаче ще се прилага изцяло спрямо моментното решение на състезателния директор, който може да го приложи, ако прецени, че условията на пистата не позволяват затворените с обиколка пилоти да изпреварят колоната.

Снимки: Gettyimages