Федерер изгледа на живо женските ски в Ленцерхайде

Swiss tennis player Roger Federer (C) greets supporters at the Women's Super-G race of the FIS Alpine Skiing World Cup in Lenzerheide, Switzerland.



📷 epa / keystone / Jean-Christophe Bott#epaphotos #epaimages #RogerFederer #swiss #tennis #fis #alpineskiing #lenzerheide pic.twitter.com/gJ9ZRsNx3E