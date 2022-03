Томас Тухел за продажбата на Челси: Ситуацията е сериозна и играчите го разбират

Мениджърът на Челси Томас Тухел и неговите футболисти постигнаха успех на терена в един от най-бурните дни за клуба, но победата им с 3:2 за Купата на Англия срещу Лутън остана на заден план, след като руският собственик Роман Абрамович обяви, че продава отбора. Абрамович не само превърна Челси в машина за трофеи през 19-е си години като собственик, но също така промени пейзажа на английския футбол. Но след като Русия нахлу в Украйна миналата седмица и олигарсите в страната бяха обект на санкции, магнатът обяви преди началото на мача с Лутън, че продава европейските и световни шампиони "в интерес на клуба".

Феновете на Челси скандираха името на Абрамович и новата им любима песен е "We've Won it All". Привържениците на Лутън отговориха, като изпяха "You Bought it All", препратка към отчетените 1.5 милиарда паунда заеми от Абрамович, които позволиха на Челси да привлече някои от най-добрите играчи в света.

Тухел каза, че е фокусиран върху работата си да печели футболни мачове в сеизмичния ден за лондонския отбор, който спечели пет титли във Висшата лига и две Шампионски лиги от 2003 година насам.

"Дори и да искам да отговоря, не знам точно какво означава това в краткосрочен план. Мисля за нас като отбор, служители и играчи. Надявам се, не твърде много или може би дори нищо съществено да не се промени. Но да, ситуацията е сериозна и играчите го разбират. Така че ще има много писания, но ние се опитваме да направим това, което трябва, за да премахнем шума и да останем концентриране, което не винаги е лесно", каза Тухел.

Вече има много спекулации какво ще се случи в Челси. Швейцарският милиардер Ханс-Йорг Вис беше цитиран от вестник "Блик", че обмисля да купи клуба. "Това е голяма новина и ще бъде голяма промяна, но аз никога не съм се страхувал от промяната и ще се съсредоточа върху това, на което мога да повлияя. Не се притеснявам. Чувствам се привилегирован и на добро място. Аз не съм човек, който се тревожи за неща, на които не мога да повлияя", каза Тухел, който е 11-ият мениджър, нает от Абрамович.

Попитан дали ще говори с играчите за ситуацията, Тухел каза: "Аз лично? Не мисля, че трябва да говоря за това. Не знам толкова, колкото може би си мислите. Аз не съм главен изпълнителен директор или член на борда. Сигурен съм, че от клуба ще говорят с нас и с играчите, ако е необходимо. Аз не мога да изясня ситуацията".