Левски каза “НЕ” на войната

Левски каза “не” на войната. Футболистите на сините сториха това днес, непосредствено преди шампионатния мач срещу ЦСКА 1948 на стадиона в Бистрица.

Те излязоха с голям транспарант "Не на войната" и "Say No To War”, чрез който призоваха да се спрат военните действия в Украйна.