BMW M GmbH навлиза в своята юбилейна година

За трети пореден път BMW M GmbH приключва финансовата година като глобален пазарен лидер в сегмента на производителните и високопроизводителни автомобили. Компанията отново отбеляза рекордни продажби през 2021 г. Общо 163 542 автомобила BMW M са доставени на клиенти по целия свят през изминалата година, което е увеличение от 13 % спрямо 2020 г.

Този растеж е разпределен поравно между високопроизводителните спортни автомобили и производителните автомобили, произведени от BMW M GmbH, като и двете продуктови категории вдигат продажбите си до ново ниво. „Този успех е идеалното начало на нашата юбилейна година“, казва Франсискус ван Меел, главен изпълнителен директор на BMW M GmbH. „M е в по-силна позиция от всякога, в навечерието на 50-ия си рожден ден.

Тестваме новите BMW М3 и M4 Competition с M xDrive

Новото BMW M3 и новото BMW M4 се радват на успех веднага след лансирането си на пазара.

Най-големите двигатели на растеж сред високопроизводителните спортни автомобили са новите модели BMW M3 и BMW M4, представени през пролетта на 2021 г. С концепция, фокусирана изцяло върху емоционално заредената динамика и безпрецедентно разнообразие на моделни варианти, новото BMW M3 Седан (комбиниран разход на гориво: 10,2 – 10,0 л/100 км; комбинирани емисии на CO2: 231 – 227 г/ км според WLTP), новото BMW M4 Купе (комбиниран разход на гориво: 10,1 л/ 100 км; комбинирани емисии на CO2: 230 – 226 г/км според WLTP) и новото BMW M4 Кабриолет (разход на гориво комбиниран: 10,2 л/ 100 км; CO2 комбинирани емисии – 233 - 231 г/км според WLTP) стартира изключително успешно. Последното моделно поколение е първото, което предлага на клиентите две нива на мощност с максимална мощност от 375 кВ/510 к.с., система за задвижване на всички колела M xDrive и избор между шестстепенна ръчна скоростна кутия или осемстепенна M Steptronic трансмисия.

BMW обнови X3 M Competition и X4 M Competition

„Интересът към новото поколение на BMW M3 и BMW M4 е просто огромен,“ споделя Тимо Реш, вицепрезидент по клиенти, марка и продажби в BMW M GmbH. „Следователно можем да очакваме търсенето на тези емблематични спортни автомобили да продължи да расте и през 2022 г.

Съществен принос за увеличението на продажбите на високопроизводителни модели в BMW M GmbH имат също BMW X5 M Competition (комбиниран разход на гориво: 13,6 – 13,3 л/100 км; комбинирани емисии на CO2 : 308 – 303 г/км според WLTP) и BMW X6 M Competition (комбиниран разход на гориво: 13,4 – 13,1 л/100 км; комбинирани емисии на CO2: 305 – 299 г/км). След успешното си лансиране на пазара през предходната година, харизматичните високопроизводителни спортни автомобили в сегмента Sport/s Activity Vehicle и Sports Activity Coupé – и двата задвижвани от V8 двигател с мощност 460 кВ/625 к.с. – увеличават продажбите си отново през 2021 г.

Новото BMW X5 с M Performance части

Изкусителни и търсени: моделите BMW M Performance в гамата на BMW Серия 4.

Динамичното съвършенство, пъргавината и прецизността, характерни за M подразделението, позволяват на Performance моделите на марката да радват и вълнуват широк кръг от клиенти през изминалата година. До голяма степен заслуга за най-новия импулс в продажбите имат M performance моделите, базирани на новото BMW Серия 4. Особено популярни са вариантите на новото BMW Серия 4 Купе, чиято гама се състои от BMW M440i Купе (комбиниран разход на гориво: 8,1 – 7,4 л/100 км; комбинирани емисии на CO2: 184 – 167 г/км според WLTP) и BMW M440i xDrive Купе (комбиниран разход на гориво: 8,2 – 7,5 л/100 км; комбинирани емисии на CO2: 186 – 170 г/км според WLTP) задвижвани от 275 кВч/ 374 к.с. шестцилиндров редови бензинов двигател и BMW M440d xDrive Купе (комбиниран разход на гориво: 6,3 – 5,7 л/100 км; комбинирани емисии на CO2: 165 – 150 г/км в WLTP), чийто шестцилиндров редови дизелов агрегат постига мощност от 250 кВ/340 кс.

Най-новите модели BMW X в гамата на M Performance автомобилите също се оказаха изключително желани. Всъщност BMW X3 M40i, задвижвано от шестцилиндров редови двигател с 265 вВ/360 к.с. (комбиниран разход на гориво: 9,5 – 8,8 л/10 км; емисии на CO2 комбинирани: 216 - 199 г/км според WLTP) и BMW X7 xDrive M50i (комбиниран разход на гориво: 12,8 – 12,3 л/100 км; комбинирани емисии на CO2: 292 – 280 г/км според WLTP) с неговите 390 кВ/ 530 к.с. с неговия V8 агрегат отбелязват увеличение при новите регистрации.

Първото официално представяне на предсерийните BMW X3 M и BMW X4 M

In addition, the BMW Group subsidiary – which was founded as BMW Motorsport GmbH in May 1972 and enjoys the status of an independent manufacturer – will also drive the transformation to electric mobility. Following in the tyre tracks of the BMW i4 M50 (electric power consumption combined: 22.5 – 18.0 kWh/100 km as per WLTP; CO2 emissions combined: 0 g/km) in the first half of 2022 will be the likewise fully electric BMW iX M60 (projected electric power consumption combined: 24.7 – 21.7 kWh/100 km as per WLTP; CO2 emissions combined: 0 g/km).

Гледайки напред към юбилейна година, изпълена с множество изненади.

BMW M GmbH ще продължи своята продуктова офанзива през тази юбилейна година с добавянето на нови високопроизводителни и производителни модели. Сред акцентите са новото BMW M240i xDrive Купе (комбиниран разход на гориво: 8,8 – 8,1 л/100 км; комбинирани емисии на CO2: 200 – 185 г/км според WLTP) и по-късно през годината лансирането на първото BMW M3 Touring, както и ексклузивен модел специално издание, базиран на новото BMW M4 Купе.

В допълнение, дъщерното дружество на BMW Group – което е основано като BMW Motorsport GmbH през май 1972 г. и се радва на статут на независим производител – също ще стимулира трансформацията към електрическа мобилност. След въеждането на пазара на BMW i4 M50 (комбинирана консумация на електрическа енергия: 22,5 – 18,0 кВч/100 км според WLTP; комбинирани емисии на CO2: 0 г/км) през първата половина на 2022 г. ще бъде представено и напълно електрическото BMW iX M60 (прогнозна консумация на електрическа енергия комбинирана: 24,7 – 21,7 кВч/100 км според WLTP; комбинирани емисии на CO2: 0 г/км).

Най-мощният модел BMW M, създаван някога, сочи пътя към бъдещето на марката.

Юбилейната година ще бъде увенчана със старта на производството на BMW XM. Най-мощният автомобил BMW M, който някога е влизал в серийно производство, е и първият високопроизводителен модел на марката, използващ plug-in хибридна задвижваща система. Неговата новоразработена M Hybrid технология обединява V8 двигател и високопроизводителен електродвигател, за да развие максимална мощност от 550 кВ/750 к.с. и максимален въртящ момент от 1000 Нм. Дизайнът на BMW XM се отличава с присъствие и екстровертна привлекателност и по този начин изпраща ясно изявление в луксозния сегмент.

„Първият ни самостоятелен модел след легендарното BMW M1 представлява пълно преосмисляне на сегмента на високопроизводителни автомобили“, казва ван Мейл. „BMW XM съчетава експресивен дизайн и прогресивен интериорен лукс с несравнимо изживяване при шофиране, което предлага както върхова производителност, така и почти безшумно движение в изцяло електрически режим. По този начин то осигурява неподражаем израз на баланс и увереност и в същото време насочва пътя към бъдещето на нашата марка.”