Носителят на Грами и Оскар Ханс Цимер вдъхва живот в електрическите модели на BMW

Гамата от изживявания при шофиране в моделите с чисто електрическо задвижване на BMW варира от тихо удоволствие до амбициозен подход към граничните режими на динамиката на управление. Типичен за марката звук на задвижването, който е инсцениран в интериора им, сега придава още по-голяма дълбочина на радостта от шофирането с нулеви локални емисии. С BMW IconicSounds Electric в моделната гама на марката навлизат нови и особено емоционално заредени звукови пейзажи. Те са създадени в сътрудничество между BMW Group и композитора на филмова музика и носител на Грами и Оскар Ханс Цимер. Новите звуци по напълно нов и в същото време автентичен начин подчертават специфичните характеристики на задвижващата система и типичните за марката качества на електрифицирано BMW.

„Звукът е съществена част от емоционалното изживяване при шофиране на BMW“, казва Адриан ван Хойдонк, ръководител на BMW Group Design. „С несравнимите опит и креативност на Ханс Цимер, ние създаваме уникален акустичен характер за нашите електрически автомобили.“ BMW IconicSounds Electric ще се предлага за първи път за BMW i4 през първата половина на 2022 г., а също и за BMW iX през втората половина на 2022 г. При съответното оборудване на автомобила те могат да бъдат прехвърлени в него с помощта на Remote Software Upgrade.

Звуковите пейзажи, генерирани от BMW IconicSounds Electric, варират в зависимост от избраните от водача My Modes, които във версиите Personal, Sport и Efficient вече са налични в актуалните модели на BMW. Освен това за първи път ще бъдат представени новите My Modes Expressive и Relax, всеки със собствен звуков пейзаж. В електрифицираните BMW M Автомобили се използват варианти на BMW IconicSounds Electric, които са специално разработени за тях.

Иновативни звуци за електрифицираните модели на BMW

За BMW акустичното възприятие на автомобилите винаги е било много важно. Акустичните инженери от BMW Group работят върху синтетично генерирани звуци за електрически автомобили от 2009 г., за да гарантират, че пешеходците и велосипедистите са информирани за приближаващия се автомобил. В допълнение към акустичната защита на пешеходците, представеното през 2014 г. BMW i8 вече има изкуствено генериран интериорен звук. Дори и в чисто електрически режим той създава звукова връзка между автомобила и водача, който е свикнал с шума, генериран от конвенционалните задвижвания. Звукът на електрическото задвижване на BMW i8 е вдъхновен преди всичко от функцията на неговия електродвигател. Пътят към напълно ново звуково изражение преминава през акустичната защита за пешеходци, представена през 2019 г. за хибридните модели на луксозните седани на BMW Серия 7 до BMW IconicSounds Electric.

BMW IconicSounds Electric стартира като партньорство между BMW Group и композитора Ханс Цимер, носител на награди Грами и Оскар, за да се разработи революционен звуков дизайн и концепции за електрическия автомобилен парк на BMW така в крайна сметка да се стигне до звуците на мобилността на бъдещето. Това развитие води до практично и иновативно използване на звуци за серийни автомобили на бъдещето, които създават емоционална връзка между автомобила и водача. „Ние създаваме звуци, които подчертават красотата и технологичността на нашите автомобили и въодушевяват хората“, казва Ренцо Витале, Creative Director Sound на BMW Group.

Партньорството с Ханс Цимер

В лицето на Ханс Цимер BMW Group успява да привлече изключително опитен и многократно отличаван партньор, чиито награди обхващат четири десетилетия. Страстта му към BMW започва още като дете, както си спомня Ханс Цимер: „Винаги съм бил ентусиаст по отношение на BMW. Като дете познавах, че майка ми се прибира, по звука на нейното BMW. Много съм щастлив, че имам възможността да оформя звука на бъдещите електрически модели на марката и да създам емоции за електрическото шофиране на бъдещето."

Като композитор и куратор на BMW IconicSounds Electric и различни проекти за звуков дизайн, Ханс Цимер допринася със своя опит в звуковия дизайн за електрическите автомобили на BMW. През ноември 2019 г., заедно с Ренцо Витале, той представя новия Start/ Stop Sound за моделите на BMW с чисто електрически и Plug-in хибридни задвижвания. Този звук за готовност предизвиква очакване за изцяло електрическа и следователно мобилност с нулеви локални емисии още от началото на всяко пътуване.

Проектът BMW IconicSounds Electric е базиран на цялостно международно сътрудничество със записи от студиата на Цимер в Лос Анджелис и Лондон, звуковата лаборатория на BMW в Мюнхен и много виртуални сесии. „За мен е чест да мога да работя с BMW“, казва Ханс Цимер. „Това е уникална възможност не само да помогнем за оформянето на звука на бъдещите електрически автомобили, но и да повлияем на звука на градовете на бъдещето.” Композиторът е ентусиазиран да бъде част от този проект: „За първи път след индустриалната революция, имаме уникалната възможност да оформим по нов начин и да дефинираме наново звуците на нашите градове “, каза Цимер. "И при това не сме ограничени от механични граници."

Електрическата мобилност като база за преоткриването на звука на задвижването

Трансформацията към електрическа мобилност води до промяна на парадигмата по отношение на нейния звук. За разлика от автомобилите с конвенционално задвижване, при които процесът на горене в двигателя е придружен от шум, електрическите задвижвания работят почти безшумно. Тяхната редуцирана акустика на задвижването също така е почти еднаква при повечето двигатели.

Преминаването от двигател с вътрешно горене към електрически двигател предлага на звуковите дизайнери уникалната възможност напълно да преоткрият акустичното възприятие на автомобила. Можете да създавате звукови пейзажи, които помагат да направите изживяването от устойчивата мобилност още по-интензивно, по-уникално и с по-силно присъствие. С BMW IconicSounds Electric и сътрудничеството с Ханс Цимер този потенциал се използва по уникален начин.

По принцип тишината на електрическото шофиране създава безпрецедентно ниво на комфорт. В същото време безшумното движение има и недостатъци. Акустичната обратна връзка при движението на педала на газта е съществен компонент за емоционално преживяване в интериора на автомобила.

Освен това акустиката на автомобилите е и аспект на безопасността. Следователно производителите са законово задължени да оборудват своите електрически автомобили с така наречената Acoustic Vehicle Alert System. Звукът, излъчван в околната среда, има за цел да обърне вниманието на пешеходците и велосипедистите към приближаващия се електромобил. Акустичната защита за пешеходци за електрифицирани автомобили от BMW генерира звук, който има отличителен сигнален ефект, без да нарушава акустичния комфорт на пътниците.

Звуците на BMW IconicSounds Electric са проектирани с мисъл за реакцията на водача, както и с финес и елегантност, които предлагат на водача автентично и емоционално изживяване, базирано на връзката и взаимодействието им с автомобила. При разработването на звуците, които се чуват в интериора на електрифицираните модели на BMW, се обръща внимание водачът да не е затрупан от звука, а да се ръководи от него.

My Modes : звукът като част от цялостното потребителско изживяване

В рамките на съответния за модела специфичен звуков спектър, в моделите с чисто електрическо задвижване на BMW звукът на задвижването се разгръща по специфичен начин, който може да бъде избран от My Modes. С My Modes в интериора на автомобила се създава цялостно потребителско изживяване, базирано на предпочитанията на водача. Едновременно са адресирани няколко сетива, така че водачът и неговите спътници да изживеят уникални моменти. В My Modes, които могат да бъдат активирани с бутон на централната конзола, множество функции на автомобила се комбинират и координират, включително звукът на задвижването.

С BMW IconicSounds Electric, диференцирането на звука на задвижването между различните My Modes става още по-отчетливо. „Всеки режим My Mode подчертава различни аспекти в характера на автомобила и това може да се чуе и в звука“, обяснява Ренцо Витале. В My Mode Personal, който е стандартната настройка в BMW iX, както и My Mode Comfort в BMW i4, BMW IconicSounds Electric създава основно акустично настроение със сферичен звуков модел и много тонални компоненти, които изразяват прогресивния и независим характер на автомобила.

В същото време прозрачният тембър улавя висококачествената естетика на дизайна в акустична форма. Звуковите характеристики, които могат да се усетят в интериора в режим Personal или Comfort, също формират базата за звука при шофиране, излъчван навън като част от акустичната защита на пешеходците.

Звуковите пейзажи, създадени за My Modes, са съставени от различни, отчасти традиционни, отчасти напълно нови форми на разгръщане на звука. В основата са човешки гласове и класически инструменти. Но за генериране на тонове се използват и механични звуци и необичайни комбинации. Така например в звука за My Mode Comfort в BMW i4 присъстват женски гласове и звукът на струна за китара, трептяща в стъклен цилиндър, обяснява Ренцо Витале: "По този начин ние пренасяме качествата на електрическото задвижване в индивидуален, типичен за BMW звуков пейзаж."

Хармоничният, елегантен звук в My Mode Personal или Comfort контрастира с акустичното възприятие в режим Sport, която се фокусира значително повече върху активното изживяване при шофиране. Звуковият пейзаж в този режим дава на водача ясна акустична обратна връзка за разгръщането на мощността на задвижването и актуалното състояние при шофиране с подчертано присъствие и особено динамична модулация. Емоционалното изживяване от спортното шофиране е подпомогнато и от подходящия акустичен акомпанимент.

Акустичната обратна връзка е напълно потисната само в My Mode Efficient. В този режим тишината на задвижването подчертава решението на водача да шофира особено ефективно. Ако желае, водачът може също да деактивира звука за шофиране в другите My Modes в менюто на системата за управление iDrive.

Два нови My Modes с индивидуални звукови пейзажи

Със старта на BMW IconicSounds Electric за първи път ще бъдат представени още два My Modes. Новите настройки Expressive и Relax също са свързани с индивидуални звукови пейзажи. Те особено интензивно допринасят за цялостното емоционално изживяване по време на шофиране.

