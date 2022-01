Суиндън Таун 0:2 Манчестър Сити, Жезус също се разписа

Your City XI to face Swindon! 🔥



XI | Steffen, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Palmer, Bernardo, Jesus



SUBS| Carson, Slicker, Laporte, Kayky, Bobb, Egan-Riley, Mbete, McAtee, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/RXMpdsjMxx