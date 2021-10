Volkswagen спечели 70 000 нови клиенти с ID.3 още през първата година

Много силно представяне на изцяло електрическия Volkswagen ID.3 след първата година на продажби европейския пазар - „Моделът е абсолютен пазарен хит. Той се харесва на клиентите и стартирайки от нулата успя да се изкачи стремително нагоре, за да заеме челните позиции по продажби в много европейски страни “, заяви отговорният за продажбите, маркетинга и следпродажбени услуги член на управителния съвет на Volkswagen Клаус Целмер. До края на септември Volkswagen ID.3 се радва на около 144 000 поръчки в Европа, като според поръчано от компанията проучване, 50% от новите собственици на модела досега не са притежавали автомобил от марката Volkswagen.

„Новите клиенти, които ID.3 успя да донесе на Volkswagen, са далеч над средното за нов модел. Неговият принос в размер на около 70 000 нови клиенти за марката е убедително доказателство, че сме на прав път както с този нов модел, така и с нашата стратегия за електрическа мобилност “, допълни Целмер.

За сравнение – средното съотношение между нови и съществуващи клиенти при други нови модели на Volkswagen е около 36%. Засиленото търсене на ID.3 и другите ID. моделите през първото полугодие на 2021 година за много кратко време превърнаха марката Volkswagen в лидер на пазара на захранвани изцяло с акумулаторни батерии електромобили (BEV – Battery Electric Vehicles) в Европа. През месец август новият модел бе най-популярният електромобил на много от европейските пазари, сред които Германия, Обединеното кралство, Ирландия, Австрия и Швейцария. По отношение на новите регистрации, през месец август ID.3 също се нареди на първо място в Западна Европа.

За да задоволят засиленото търсене, всеки ден около 1200 екземпляра от най-продавания електрически автомобил напускат производствените линии в Цвикау и Дрезден, като и двете поточни линии на завода на Volkswagen в Цвикау работят в трисменен режим. Паралелно с това вече започна и производството за местния пазар в завода в Антинг в Китай, като пазарната премиера на новия ID.3 на китайския пазар ще се състои през есента на тази година.

Наскоро Volkswagen проведе проучване сред клиентите на новия ID.3 в Германия, засягащо мотивацията за избор на модела и потребителското поведение. Според резултатите от него, основните критерии за закупуване или отдаване под наем на ID.3 са екологичните показатели (6 %) и иновативните технологии (51%). Сред другите важни критерии за направения от клиентите избор е личното отношение при следпродажбеното обслужване, предоставено от дилърската и сервизна мрежа на Volkswagen.

За почти 80% от новите собственици на ID.3 в Германия, моделът е най-често използваното превозно средство в домакинството.

„Този показател за пореден път потвърждава, че автомобилът е изключително подходящ за ежедневна употреба“, отбеляза Зилке Багшик, ръководител продажби и маркетинг на продуктова линия e-Mobility.

За повечето потребители процесът на зареждане на автомобила в домашни условия вече е напълно неутрален по отношение на въглеродните емисии. Около 70% от тях използват само „зелена” електроенергия - или от собствената си фотоволтаична система, или от избрания от тях електроенергиен доставчик, където все по-често потребителите залагат на новия Volkswagen Naturstrom Connect. Като се има предвид фактът, че процесът на производство на ID.3 в Цвикау и Дрезден също е изцяло въглеродно неутрален, „ние правим много голяма крачка в посока на постигането на заложената цел за нетно неутрална по отношение на въглеродните емисии мобилност“, подчертава Зилке Багшик.

В тази насока фамилията от ID. модели има важен принос за успеха на програмата Way to Zero. В основата на „Пътят към нулата“ е новата стратегия „АCCELERATE“ на марката, насочена към ускоряване на темповете на електрическата офанзива с цел постигането на пълна електрификация на автопарка от нови автомобили. В периода до 2030 година поне 70% от общия обем на продажбите на Volkswagen в Европа ще бъде формиран от изцяло електрически превозни средства, като общият обем ще бъде значително повече от един милион. В Северна Америка и Китай делът на електрическите превозни средства в продажбите трябва да достигне поне 50%. Наред с това се предвижда всяка година Volkswagen да пуска на пазара поне по един нов електрически автомобил.