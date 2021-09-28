19 клуба издигнали Михайлов за нов мандат, ето техните имена

Кандидатурата на Борислав Михайлов за нов мандат като президент на БФС е издигната от 19 клуба, твърди "Блиц". Четири от тях са от професионалния футбол.

Ето техните имена:

Локомотив 1929 (София), Марек 1915 (Дупница), Хебър 1918 (Пазарджик), Левски 2020 (Лом), ОФК Бдин 1923 (Видин), Балкан 1929 (Ботевград), Локомотив (Мездра), Левски-2005 (Крумовград), Банско Тийм (Банско), ОФК Костинброд 2012, Елешница (Васкево), Металург-1957 (Перник), ФК Аксаково, Черноморец 2003 (Бяла), МФК Тича (Варна), ФК Брацигово, ОФК Хасково, ФК Пловдив 2015 и Локомотив (Дамяница).