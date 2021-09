Ето как може да изглежда едно компактно, напълно електрическо BMW в близките десет години

BMW i Vision Circular представя визията на BMW Group за това какво би могло да представлява едно компактно, напълно електрическо BMW, през (около) 2040 година, насочено последователно към устойчивостта и лукса. Моделът с 4 места е с напълно електрическо задвижване и предлага разточителен простор в интериора при дължина около 4 метра. В същото време то е проектирано в съответствие с принципите на кръговата икономика и по този начин символизира амбициозния проект на BMW Group да се превърне най-устойчивият производител на индивидуална премиум мобилност. Визионерският автомобил е един от петте различни прототипа, с които BMW Group показва своята визия за индивидуална градска мобилност на IAA Mobility 2021. В рамките на общ подход за електрическо задвижване, дигитализация и устойчивост, петте новаторски концепции формират универсална и устойчива комбинация от мобилност на две и четири колела, която изчерпателно отговаря на голямото разнообразие от потребности пред бързо променящите се изисквания и нарастващите предизвикателства.

Кръговата икономика и вторичните материали понижават СО2 емисиите

По пътя към климатичната неутралност основният приоритет на BMW Group е намаляването на емисиите на С02 през целия жизнен цикъл на превозното средство. В допълнение към електрификацията на продуктовата гама и електричеството за производство от възобновяеми енергийни източници, тя се фокусира по-специално върху принципите на кръговата икономика и използването на вторични материали. Последните, като вторичен алуминий или вторична стомана, могат да бъдат извлечени от непотребни материали чрез рециклиране и след това да се използват повторно. Осигуряването на вторични материали е значително по-малко вредно за околната среда и с по-малко СО2 емисии, отколкото добива и производството на първичен материал. Това може значително да подобри баланса на СО2 на превозните средства, особено във веригата на доставките. Понастоящем автомобилите на BMW Group се произвеждат средно почти на 30 % от рециклирани и повторно използвани материали. С подхода „Secondary First“ тази стойност постепенно ще се увеличава до 50 %.

„BMW i Vision Circular показва колко цялостно и последователно мислим за устойчива мобилност. То е олицетворение на нашата претенция да бъдем пионери в развитието на кръговата икономика. Искаме да разширим лидерската си позиция при ефективността на ресурсите от производството до целия жизнен цикъл на нашите автомобили. Става дума и за устойчивостта на бизнеса. Защото сегашното развитие на цените на суровините показва какви ефекти трябва да очаква една индустрия, която зависи от ограничените ресурси “, обяснява председателят на борда на директорите на BMW AG Оливер Ципсе. „С “Новия клас”ще направим следващата голяма стъпка. Но: дори много фенове на BMW с нетърпение да очакват първия поглед към Новия клас – BMW i Vision Circular все още не е това. Мога обаче да обещая: по отношение на устойчивостта ние разработваме Новия клас въз основа на идеите на BMW i Vision Circular “, споделя Ципсе.

Основната цел на дизайна на BMW i Vision Circular е да се създаде автомобил, който е оптимизиран за затворени цикли на материалите и постига квота от 100 % рециклирани материали или 100% рециклируемост. Освен биологични, сертифицирани суровини, се използват и материали, които вече са преминали през жизнения цикъл на продукта - така наречените вторични материали. Това важи и за съхранението на енергия: твърдотелната батерия в BMW i Vision Circular е 100 % рециклируема и почти изцяло е изработена от материали, които идват от кръговрата на рециклирането. В същото време тя ще постигне значително по-висока енергийна плътност при значително по-малко от най-ценните ресурси.

Circular Design – един нов подход

„В процеса на проектиране на BMW i Vision Circular, ние последователно и от самото начало включваме цикрулярността. Поради това този визионерски автомобил е изпълен с иновативни идеи, които съчетават устойчивостта с нова и вдъхновяваща естетика - ние наричаме този подход „Circular Design“, обяснява Адриан ван Хойдонк, ръководител на BMW Group Design. Кръговият дизайн включва четирите принципа RE: THINK, RE: DUCE, RE: USE и RE: CYCLE.

RE:THINK. Създаването на циркулярен продукт започва с критичен анализ. За BMW i Vision Circular това означава поставяне под въпрос и преосмисляне на процесите и производствените технологии. Всеки компонент е проверен за предишната си функция, в противен случай след това е заменян или умело интегриран наново, и след това проектиран съгласно подхода за затворения кръговрат на материалите.

RE:DUCE. „I do more with less“ от дълги години е кредо на BMW i. BMW i Vision Circular демонстрира това чрез последователното намаляване на броя на детайлите, групите от материали и облагородяванията на повърхностите. Така например при BMW i Vision Circular липсват външни лакови покрития, кожа и хром. Освен това материалите, направени от суровини на биологична основа, помагат да се поддържа възможно най-нисък екологичен отпечатък и допринасят за положителния СО2 баланс. По отношение на обхвата на дигитализацията, интелигентните острови за управление не само намаляват сложността, но и използването на материали. Дигиталните графики на повърхностите повърхности позволява намаляване на хардуерните варианти и в същото време разкрива напълно нови дизайнерски възможности.

RE:USE. В идеалния случай един устойчив продукт има дълъг живот. Приятното и разнообразно изживяване на продукта значително увеличава потребителското търсене и продължителността на употреба. Една възможност за осигуряване на тези качества е включването на дигитализацията за създаване на нови изживявания. Чрез създаването на дигитални индикаторни повърхности в екстериора и интериора и възможността за „Option as a service“ на автомобила винаги могат да бъдат дадени нови визуални импулси. Постоянното актуализиране Over the Air и чрез Cloud Computing поддържа продукта технически актуален за по-дълго време. Но всичко това включва и удължаване на жизнения цикъл чрез обновяване (Refurbishing) и ново оформление. Лесно разглобяващите се връзки значително облекчават замяната на отделни материали и компоненти и създават възможност за преоткриване на автомобила отново и отново.

RE:CYCLE. По отношение на използваните материали фокусът при BMW i Vision Circular е поставен върху рециклираните материали („Secondary First“), които в края на жизнения си продуктов цикъл ще бъдат оползотворени отново. От решаващо значение за доброто рециклиране е малкият брой различни групи материали, изработени от мономатериали, чиито връзки могат лесно да бъдат разделени. Поради това при BMW i Vision Circular не се използват лепене и композитни материали. Вместо това се използват интелигентни решения за свързване, като кабели, копчета и решения за бърз монтаж. Например т.нар. "Joyful Fusion" - специално разработен, естетически привлекателен крепежен елемент за бързо освобождаване на джантите, седалките и арматурното табло. Графиката в средата на крепежния елемент е нанесена с лазер и се състои от буквите „C-i-r-c-u-l-a-r“ под формата на кръг. Индивидуален гаечен ключ отделя съединените компонентите с едно завъртане. "Joyful Fusion" създава устойчива на посегателства и стабилна връзка и в същото време позволява много компоненти в автомобила да бъдат демонтирани само с един инструмент. Последователният подход на Circular Design осигурява на BMW i Vision Circular напълно нова и привлекателна естетика, която в същото време показва как силният стремеж към устойчивост може да бъде в хармония с луксозния външен вид.

Нова интерпретация на класическите икони – предната част

Пуристката предна част категорично подчертава естетическата сила на Circular Design. В духа на мотото „RE:THINK“ и „RE:DUCE“ там броят на детайлите е редуциран максимално. Вместо хромирана рамка на бъбрековидната решетка с пластини целият детайл вече е интерпретиран по нов начин като дигитална площ. Повърхностите на бъбрековидната решетка се простират по цялата ширина на предната част съчетават фаровете и бъбрековидната решетка в една неподражаема двойна икона, която и в бъдеще ще бъде олицетворение на BMW. В същото време повърхностите на бъбрековидната решетка са превърнати в графичен интерфейс. В бъдеще дигиталното изобразяване може да направи излишни геометричните варианти на светлините и броните и да помогне при пестенето на материали и инструменти.

Единственият декоративен елемент на предната част е дискретната графична линия на повърхностите на бъбрековидната решетка. С интелигентно облагородяване на повърхността по нов и артистичен начин е интерпретиран външния вид на успоредните

пластини на бъбрековидна решетка. Линейните графики могат да бъдат видени като графичен лайтмотив и в прозорците, в задната част, на покрива, по джантите и по стелките. При BMW i Vision Circular липсват допълнителни декоративни елементи или надписи, които днес са олицетворение на високото качество. Емблемата на марката е гравирана на предната част и надписите са нанесени с лазер, за да се избегнат допълнителни елементи.

Повърхностите под предното стъкло са изработени от вторичен алуминий. Допълнителният „сензорен остров“ между двата елемента на бъбрековидната решетка съчетава техниката в един елемент за бърз демонтаж. Разположената отдолу част от бронята между колелата е изработена от рециклирана пластмаса с висококачествена повърхност с мраморна структура.

Един нов силует за BMW – страничната част

„Circular Design“ осигурява пуристка яснота и в профил. BMW i Vision Circular се отличава с ясен единичен обем, съставен само от няколко части, като броят на различните материали е намален до минимум. Дизайнерският език е ясен и разбираем. Пропорциите са новост за BMW: Автомобилът се простира в непрекъснат обем от предната до задната ос и по този начин предлага разточително използваемо вътрешно пространство върху малка площ. В същото време компактният силует изглежда сякаш се движи динамично напред дори и когато е неподвижен - благодарение на издигащата се линия на покрива. Колелата почти маркират външните граници на автомобила; в комбинация с ясно моделираните арки на калниците се осигурява спортна и стабилна стойка. В комбинация с електрифицираната архитектура визионерският автомобил предлага интериора на автомобил от луксозен клас върху площта на малък автомобил. Разточително остъклената пътническа клетка придава модерност и лекота на профила. Вместо хромирана лайстна около извивката на Хофмайстер преминава тясна дигитална лента, която обгръща графиката на прозорците. Тя е не само дизайнерски елемент, но и дисплей и повърхност за управление. Чрез нея автомобилът може да информира за статуса си и, когато потребителят се доближи, води ръцете му чрез светлинна графика към дръжките на вратите. При докосване двете портални врати се отварят в противоположни посоки за лесен достъп и разкриват разточителния интериор. Тясната финка в задната част на стъкления покрив също е част от цифровата комуникация на автомобила. Тя съдържа както комуникационна, така и антенна технология и предоставя информация за състоянието на автомобила (отключен/заключен, ниво на заряд на батерията и др.). Освен това във финката е интегрирана и високата, трета спирачна светлина.

Облагодорени повърхности вместо лаково покритие

Екстериорът на BMW i Vision Circular умишлено не е лакиран. Вместо това каросерията на автомобила е от вторичен алуминий, елоксиран в светъл златист цвят. Цветът „Anodized Mystic Bronze“ е в спокоен контраст с жизнените и цветни повърхности на топлинно обработената стомана в задната част. Благодарение на тази обработка е създаден цветът „Temper Blue Steel“, една вълнуваща игра на цветовете от синкаво виолетови повърхности, която придава индивидуалност на всеки автомобил. благодарение на съответното облагородяване на повърхностите те се отличават с голяма изразителност, като в същото време се запазва суровината на двата метала за оптимална рециклируемост. Това показва как в бъдеще повърхностите могат да бъдат усъвършенствани с помощта на иновативни процеси, без да се налага да се използва лаково покритие.

Интериорът – модерен, светъл и максимално устойчив През големия отвор на двете отварящи се в противоположни посоки портални врати, се разкрива светлия интериор. В основната цветова тема на интериора, Taupe със сиви компоненти среща светлото ментово зелено ("MONOchrom Mint") на подовите и страничните панели. Заедно с тъмно-виолетовия цвят „MONOchrom Taupe“ на предните и задните седалки, перфектно съчетаните цветове създават модерна и уютна атмосфера. Метални акценти в златист бронз в външния цвят „Anodized Mystic Bronze“ създават висококачествен, топъл контраст. На предните седалки интериорът посреща пътниците с много прозрачност и открито усещане за простор. Благодарение на стъкления покрив със значително изтеглен ръб пътниците на предната седалка сякаш седят под открито небе и се наслаждават на максимално усещане за простор върху малка площ. Дизайнът на четирите седалки в интериора умишлено напомня на мебели. Двете отделни Lounge кресла с интегрирани подглавници създават ексклузивна атмосфера. Тапицерията е визия на коприна е изработена от рециклирана пластмаса и е монтирана върху светло златиста алуминиева рамка. Седалките са монтирани върху елегантни основи, които могат да се местят надлъжно. В комбинация с отпадането на средната конзола се осигурява изключително пространство за краката за пътниците на втория ред седалки. Задната стена на елегантните предни седалки е изработена от рециклирана пластмаса с Terrazzo визия. Кръглото бързо закрепване „Joyful Fusion“ позволява лесно и чисто разделяне и рециклиране на метала и текстила.

Нова идея за арматурно табло

Също като при материалите и цялостното потребителско изживяване при BMW i Vision Circular целенасочено отвежда към едно по-скоро отдалечено бъдеще, с по-висока интелигентност на автомобила и по-голям контакт с повече сензори. Чрез редуцирането на елементите и същевременното групиране на функциите се създава „phygital experience“. Неологизмът от „physical“ и „digital“ изразява възможността чрез докосване да се изпита наслада от дигитализацията. В зависимост от случая „скритата“ технология е интегрирана като продължение на подхода „Shy Tech“ и е имплементирана почти невидимо, или като например при арматурното табло целенасочено е оформена като дизайнерска икона, която създава наслада. Класическото арматурно табло се превръща във „phygital“ потребителски интерфейс от следващо поколение. В конкретния случай то е като рееща се, изпъкваща V-образно в интериора скулптура. В центъра е разположено произведено чрез 3D печат прозрачно тяло, през което преминават подобни на нерви структури, с голяма визуална дълбочина и вълнуващи светлинни графики. Тук се виждат „потоците от мисли“ на автомобила – човек буквално може да хвърли поглед на интелигентността му. Но арматурното табло е също така и интерактивна повърхност. То е израз на отношението към изживяванията далеч отвъд дисплеите и бутоните. От двете страни кристалното тяло е оградено от естествено обработено дърво от сертифициран добив. Златисто-бронзовите елементи от елоксиран вторичен алуминий свързват арматурното табло с предните колони. И тук бързият монтаж „Joyful Fusion“ осигурява лесно демонтиране.

Нова концепция на дисплеите

Над арматурното табло в долната част на предното стъкло е разположена информационна повърхност, каквато бихме очаквали от централен информационен дисплей. Тази повърхност издига въведеният за пръв път на пазара от BMW Head Up дисплей до ново технологично ниво. Всяка важна информация се проектира по цялата широчина на автомобила в долната част на арматурното табло. Там са данните свързани с пътуването за водача, както и комуникационните функции и развлекателните предложения за пътника до него. По желание информацията може да се представи директно в зрителното поле или целенасочено да се затъмни. По този начин чрез интелигентното използване на технологии предното стъкло се превръща в информационен носител и прави излишни другите дисплеи в интериора, което е още един пример за приложението на Shy Tech. Дисплеят се управлява чрез интерактивни повърхности на волана. За пълна Infotainment гама пътниците могат лесно да свържат мобилни устройства с автомобила и да показват индивидуално съдържание в зоната за пътници на предното стъкло или да управляват отделните високоговорители.

Изработен чрез 3D печат волан

Воланът осигурява връзката между традициите и бъдещето, като в същото време редуцира материалите и компонентите. Той е изработен чрез 3D печат от биологични материали. Показаният тук вариант от дървен прах осигурява естествено, топло усещане при допир. Неконвенционалното, централно разположение на вертикалната спица в златист бронз внася модерен аспект. Тя интегрира и още една кристална интерфейсна повърхност, която е осветена също като арматурното табло. Отляво и отдясно на височината на палците в центъра на волана са разположени повърхности, които „оживяват“ при докосване и доближаване и които могат да бъдат управлявани чрез движенията на палците също като при актуалните мултифункционални волани. Тези повърхности са „phygital“ точки за контакт, които подпомагат принципа „ръцете на волана, очите към пътя“ и могат да управляват съдържанието в информационната площ на предното стъкло.