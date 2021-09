ЦСКА - София излезе с важна информация за феновете, които ще пътуват до Рим

ЦСКА - София излезе с важна информация за феновете, които искат да подкрепят отбора срещу мача в Рома в Италия. Ето какво пишат "червените" в сайта си:

"На ЦСКА предстои поредна битка в евротурнирите, а пътищата на УЕФА отново ни отвеждат в Рим. За всеобща радост бе разрешено посещението на мачовете от гостуващи фенове, което ще е несъмнено безценна помощ за момчетата на Стойчо Младенов.

Билетите за мача вече са надлежно изпратени до техните притежатели, но това, че имате наличен билет, не ви гарантира безпрепятствено влизане в Италия и посещение на срещата, ако не спазвате местните Ковид-рестрикции и правила на органите на реда, които на Апенините са изключително стриктни.

Ето отново няколко важни неща, които домакините ще съблюдават, за да премине срещата без инциденти. Допълнително от УЕФА е назначен инспектор по сигурността, който също ще бъде безкомпромисен в санкциите, ако се стигне до неприятни ситуации.

За "червената" агитка е отделен секторът "DISTINTI NORD Ovest". В него ще могат да влязат всички, закупили билети от България, но така също и тези, които по някакъв начин са се сдобили с пропуски посредством онлайн платформата на Рома.

На трибуна "MONTE MARIO TOP NORD" пък ще бъдат настанени притежателите на билети от "Категория 1".

ВАЖНО! ЗА ДА СЕ ВЛЕЗЕ НА СТАДИОНА В РИМ, ПОСЕТИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:

Да представи разпечатан валиден персонализиран билет на свое име със съответстващите в документа за самоличност данни

Да представи валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка със същите данни, както в билета)

Да представи валиден европейски сертификат "GREEN PASS" (на английски) за:

- ваксинация срещу COVID-19, завършена най-малко 14 дни преди пристигане в Италия

- негативен ПСР или бърз антигенен тест, извършени до 48 часа преди началото на мача. Тези тестове могат да бъдат направени в България, но трябва да бъдат задължително с валиден ЕВРОПЕЙСКИ GREEN PASS QR CODE.

Лично началникът на полицията в Рим приветства феновете на ЦСКА с пожелание за щастлив и безопасен престой в столицата. Ето акцентите в инструктажа на местните карабинери:

- По повод на спортното събитие ще бъде организирана транспортна услуга за привържениците, която да им позволи да стигнат по-лесно до "Стадио Олимпико". Услугата ще бъде достъпна на Piazzale delle Canestre (натиснете тук за изглед в Google Maps), откъдето ще тръгват совалките за обществен транспорт. Отпътуванията ще започнат в 17 ч.

- На любезните гости от ЦСКА се напомня, че на улиците в съседство със "Стадио Олимпико" е забранено:



• Продажбата (изнасянето) на бутилирани напитки или напитки в стъклени съдове, с изключение на всяка храна, която се предлага само в стъклени съдове.

• Носенето из обществени улици на бутилки и стъклени съдове (с изключение на всяка храна, която се предлага само в стъклени съдове).

• Шествията до стадиона са строго забранени.

Нарушителите ще бъдат обект на полицейски мерки!

Маршрути за достигане на площад Delle Canestre

1. Piazza di Spagna: Salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei Monti, viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre;



2. Piazza del Popolo: via Gabriele d’Annunzio, salita del Pincio, via Valadier, viale dell’Obelisco, piazza Bucarest, viale dell’obelisco via delle Magnolie, piazzale delle Canestre.



3. Piazza Navona: via Agonale, piazza delle Cinque Lune, via della Scrofa, via di Ripetta, piazza del Popolo, viale Gabriele d’Annunzio, salita del Pincio, via Valadier, viale dell’Obelisco, piazza Bucarest, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre.

Piazza Navona: via Agonale, piazza delle Cinque Lune, via della Scrofa, via del Clementino, via della Fontanella Borghese, via dei Condotti, piazza di Spagna, salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei Monti, viale della Trinità dei Monti, viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre.



4. Piazza della Rotonda: via Tiomacelli, largo Goldoni, via Condotti, piazza di Spagna, salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei Monti, viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre.

Всички проблеми, които възникнат по време на престоя в Рим, трябва да бъдат докладвани от привържениците на съответните органи, като се обадят на 112 или от обществени телефонни кабини, разположени из целия град, или по мобилен телефон.

Приятно прекарване във Вечния град на всички, решили да подкрепят любимия си отбор. Нека за пореден път покажем европейско поведение, защото всяка негативна проява може да доведе не само до финансови санкции за клуба, но може да се стигне до административни наказания, чрез които тимът да остане без вярната си подкрепа".