Холанд показа, че изобщо не мисли за трансфер

Докато Челси се подготвя за офанзива за Ерлинг Холанд, самият футболист демонстрира, че изобщо няма намерение да напуска Борусия (Дортмунд) това лято. Голмайсторът вече започна подготовка с германския клуб и публикува своя снимка от терена, към която е прибавил текст “Ден първи, готов за пътешествието (Day one, Ready for the journey - на англ.)”, като в случая “Journey” често се използва в такива случаи за обозначаване на предстоящия сезон. Освен това Холанд сподели и закачлив туит от профила на Борусия, на който той е с нарисувани мустаци, като се забавлява с това.

Преди два дни “Билд” написа, че собственикът на Челси Роман Абрамович е осигурил 175 млн. евро за трансфера му. От Дортмунд обаче за пореден път контрираха, че норвежецът не се продава и ще играе тима и през новия сезон.

През следващото лято обаче Холанд ще може да напусне германския клуб срещу 75 млн. евро, защото в контракта му е залегнала такава клауза.