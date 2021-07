Бонучи: Те си мислеха, че Купата остава в Лондон, но тя идва в Рим

Леонардо Бонучи имаше огромен принос за това Италия да стане европейски шампион за втори път в историята си. Бранителят на Ювентус отбеляза изравнителното попадение срещу Англия на финала, а след това "адзурите" триумфираха след изпълнения на дузпи, при които той също се разписа.

"Това е сбъдната мечта и е на треньора и целия отбор. Когато се събрахме в Сардиния, имаше нещо различно в сравнение с миналото. Постепенно изградихме самочувствие, увереност и сплотеност. Това беше черешката на тортата, която ни прави легенди", сподели щастливият Бонучи.

Леонардо призна, че атмосферата на "Уембли" е била допълнителна мотивация. На стадиона присъстваха около 7000 италианци от 60 000 зрители поради рестрикциите за пътуване.

"Чувството е уникално. Да видя как 58 000 човека напускат стадиона преди да бъде дадена Купата е безценно. Сега Купата идва в Рим. Те си мислеха, че остава в Лондон. Съжалявам за тях, но Италия отново им изнесе урок.

По време на загрявката си казахме, че това, което става на трибуните, е просто фон. Бяхме в серия от 34 поредни мача без загуба. Трябваше да направим същото, което правихме до сега - нищо повече, нищо по-малко", каза още Бонучи.

Защитникът подобаващо отговори на рефрена на англичаните: "The Cup is coming home" (Купата си идва у дома). При сцените на радост след дузпите той отиде при една от камерите и извика: "It's coming to Rome!" (Купата идва в Рим).