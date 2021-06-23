Царско село все пак взема Смоленски?

Един от големите таланти на ЦСКА - София Мартин Смоленски ще играе под наем в Царско село от следващия сезон, пише “Мач Телеграф”. Любо Пенев и екипът му са преценили, че младият халф трудно ще пробие в първия отбор през новия сезон и за него ще бъде по-добре да трупа опит в друг елитен отбор.

Стойне Манолов: Не можем да чакаме ЦСКА безкрайно, искаме само Митков и Смоленски

Известно е, че лично собственикът на “царете” Стойне Манолов проявява интерес към двама от футболистите на “червените” - Мартин Смоленски и Митко Митков. Засега не е ясно дали и вторият ще премине в Царско село. Митков е един от любимците на Пенев и нищо чудно треньорът да иска да го задържи. Той може да играе като крило и като бек.