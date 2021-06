Северна Македония - Нидерландия (съставите)

𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒! Our XI for tonight. 🦁



🔸 Welcome, boys.

✔️ Ryan Gravenberch⁰

✔️ Donyell Malen#EURO2020 #MKDNED pic.twitter.com/Zno6mU5PhU