Горан Брегович и Галена ще пеят на "Хювефарма арена" за десетата титла на Лудогорец

Изпълнения на големия босненски музикант и композитор Горан Брегович и оркестъра му, както и на фолкдивата Галена, ще забавляват феновете на Лудогорец по време на шампионското парти и връчването на историческата десета поредна шампионска купа и златните медали. Церемонията по награждаването ще се проведе веднага след мача с Локо (Пд) на "Хювефарма Арена" в събота (8 май).

Емблематичният хит "We are the champions" в изпълнение на три талантливи деца от Разград - Дея, Мария и Надежда, награждаване на отличниците в ДЮШ на Лудогорец и томбола с десет фен награди по случай десетата титла ще допълнят празничната програма, чиято кулминация ще бъде връчването на златните медали и десетата шампионска купа на Лудогорец. В мача с Локомотив (Пд) Лудогорец за пръв път ще постави звезда над емблемата си, символизираща десетте титли. Феновете отново ще имат страхотната възможност да докоснат ценния трофей по време на тура, който футболистите ще направят пред трибуните на "Хювефарма Арена" веднага след награждаването. По традиция грандиозна заря ще озари небето над стадиона по време на партито. Клубът съобщава, че продажбата на билетите за шампионския мач с Локомотив (Пд), който започва в 17,45 ч. в събота (8 май) ще се продават от утре на касата на улица "Васил Левски".

В четвъртък и петък гишето ще работи от 10,30 ч. до 18,30 ч. В деня на мача - от 10,30 ч. до 18,00 ч. В събота касата на секор "Гости" отваря в 16,00 ч. Цените на билетите за мача с Локомотив са следните: Сектор "В" 3 и 4 блок - 15 лв. Сектор "В" 1,2,5,6 блок - 10 лв. Трибуна "Моци - 8 лв. Сектор "Гости" - 8 лв. За мача с отбора от Пловдив се продават и семейни билети, както и важат абонаментните карти. Важно! Входни талони за двубоя с Локомотив (Пд) ще се продават и онлайн на https://tickets.ludogorets.com/ Уважаеми привърженици, да се съберем на "Хювефарма Арена". Да вдигнем заедно историческата десета шампионска купа! Очакваме ви!