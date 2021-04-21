Обявиха съдията за Левски - ЦСКА-София
СК към БФС обяви нарядите за 26-ия, последен, кръг на редовния сезон в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА-София ще ръководи Ивайло Стоянов. Двубоят между ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив) е поверен на Георги Иванов.
23, Апр 2021 г. Петък 20:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Димитър Русенов Русев
АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Антон Симеонов Генов
24, Апр 2021 г. Събота 17:45 ч.
ФК Етър - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Георги Генов Нарлев
24, Апр 2021 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
25, Апр 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
25, Апр 2021 г. Неделя 19:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Петър Николов Джугански
АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Атанас Петров Бозев
26, Апр 2021 г. Понеделник 18:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Юлиянов Иванов
АС1: Димитър Добромиров Димитров
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Стоян Христов Денев
26, Апр 2021 г. Понеделник 20:15 ч.
ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Маринов Алексиев