Обявиха съдията за Левски - ЦСКА-София

СК към БФС обяви нарядите за 26-ия, последен, кръг на редовния сезон в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА-София ще ръководи Ивайло Стоянов. Двубоят между ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив) е поверен на Георги Иванов.

23, Апр 2021 г. Петък 20:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море



ГС: Георги Кънчев Димитров

АС1: Димитър Русенов Русев

АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Антон Симеонов Генов

24, Апр 2021 г. Събота 17:45 ч.



ФК Етър - ПФК Славия 1913



ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

СН: Георги Генов Нарлев

24, Апр 2021 г. Събота 20:00 ч.



ПФК Монтана 1921 - ПФК Берое



ГС: Георги Николов Николов

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев

25, Апр 2021 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

25, Апр 2021 г. Неделя 19:45 ч.



ФК Царско село 2015 - ФК Арда



ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС1: Петър Николов Джугански

АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Атанас Петров Бозев

26, Апр 2021 г. Понеделник 18:00 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Юлиянов Иванов

АС1: Димитър Добромиров Димитров

АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев

СН: Стоян Христов Денев

26, Апр 2021 г. Понеделник 20:15 ч.



ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Стоян Маринов Алексиев