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Обявиха съдията за Левски - ЦСКА-София

  • 21 април 2021 | 16:17
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Обявиха съдията за Левски - ЦСКА-София

СК към БФС обяви нарядите за 26-ия, последен, кръг на редовния сезон в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА-София ще ръководи Ивайло Стоянов. Двубоят между ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив) е поверен на Георги Иванов.

23, Апр 2021 г. Петък 20:30 ч. 

ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море 

ГС: Георги Кънчев Димитров 
АС1: Димитър Русенов Русев 
АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков 
СН: Антон Симеонов Генов 

24, Апр 2021 г. Събота 17:45 ч. 

ФК Етър - ПФК Славия 1913 

ГС: Валентин Станчев Железов 
АС1: Станимир Илков Илков 
АС2: Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев 
СН: Георги Генов Нарлев 

24, Апр 2021 г. Събота 20:00 ч. 

ПФК Монтана 1921 - ПФК Берое 

ГС: Георги Николов Николов 
АС1: Петър Велизаров Митрев 
АС2: Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов 
СН: Мартин Живков Богдев 

25, Апр 2021 г. Неделя 17:00 ч. 

ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД 

ГС: Ивайло Иванов Стоянов 
АС1: Георги Пламенов Тодоров 
АС2: Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев 
СН: Костадин Ангелов Гергинов 

25, Апр 2021 г. Неделя 19:45 ч. 

ФК Царско село 2015 - ФК Арда 

ГС: Станислав Георгиев Тодоров 
АС1: Петър Николов Джугански 
АС2: Димитър Божидаров Стоилов 
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб 
СН: Атанас Петров Бозев 

26, Апр 2021 г. Понеделник 18:00 ч. 

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив 1926 

ГС: Георги Юлиянов Иванов 
АС1: Димитър Добромиров Димитров 
АС2: Георги Любомиров Минев 
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев 
СН: Стоян Христов Денев 

26, Апр 2021 г. Понеделник 20:15 ч. 

ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945 

ГС: Георги Димитров Давидов 
АС1: Даниел Милков Ников 
АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов 
СН: Стоян Маринов Алексиев

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