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Аканжи е напуснал лагера на Швейцария и няма да играе срещу Шотландия

  • 15 ное 2026 | 22:28
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Аканжи е напуснал лагера на Швейцария и няма да играе срещу Шотландия

Защитникът Мануел Аканжи е напуснал лагера на представителния отбор на Швейцария преди мача от груповата фаза на Лигата на нациите срещу Шотландия в понеделник и се очаква да се завърне в Интер по-рано от предвиденото.

31-годишният Аканжи игра пълни 90 минути при равенството 0:0 при гостуването на Словения в петък, но страда от мускулна умора. Това е причината за отпадането му от швейцарския състав за предстоящия двубой.

Решението е взето като предпазна мярка, а умората не би трябвало да попречи на Мануел Аканжи да вземе участие в следващия мач на Интер в Серия “А” - гостуване на Аталанта следващата неделя.

Бившият защитник на Манчестър Сити беше титуляр в 12 от 15-те официални срещи на Интер от началото на сезона.

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Снимки: Imago

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