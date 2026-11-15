Ивайло Станчев: Победата е най-важна

Черноморец (Балчик) спечели гостуването си на Фратрия II (Варна) с 5:2. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Ивайло Станчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Победата е най-важна. На полувреме помислихме, че мачът е свършил и започнахме да мислим за предстоящото гостуване в Шумен за купата на АФЛ в сряда и допуснахме два леки гола, с които домакините изравниха. Хубаво е, че реагирахме светкавично и добавихме нови три гола преднина“, сподели Станчев.

Стефан Митев в последния момент получи алергична реакция и отпадна от стартовия състав, така че не успя да вземе участие в срещата.

„Благодарим на намесата на лекаря. Надяваме се всичко да е наред с него и в сряда да можем да го използваме“, добави Ивайло Станчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google