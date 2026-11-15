Геша: Просто нямам думи

Олимпик (Варна) обърна Септември с 2:1 в Тервел. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

С голове в края, Олимпик спечели в Тервел

Георги Иванов-Геша, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Вместо да е три-четири на нула за нас, се стигна до неприятни ситуации. Просто нямам думи. Доминирахме през цялото време, създадохме много положения. Вместо да водим с разлика, ни изравниха в края на първото полувреме. Втората част се разви сходно и ни хванаха на контра, за да ни отбележат втори гол. Все едно те бяха опитният отбор, а не ние“.

Снимка: septemvri98.com

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