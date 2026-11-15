Иван Станчев: Тотално превъзходство

Волов Шумен 2007 надигра у дома Светкавица 2014 (Търговище) с 4:1, за седма поредна домакинска победа. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 срази Светкавица 2014

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Превъзхождахме ги във всяко едно отношение. Играчите ни пресираха много високо, играха с голяма агресия. Получаваха се и много двойни подавания. Организацията на играта ни беше много добра и се представихме много силно. Преди ни беше трудно срещу тях, защото много се затваряха. Но сега не беше така. А когато съперникът срещу нас не се затвори, играем добре. Като цяло стана хубав и коректен двубой“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google