Добромир Дафинов: От най-добрите са, да ги бием

В събота, Светкавица 2014 (Търговище) ще гостува на Волов-Шумен 2007. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще срещнем съперник, който има потенциал да се справи успешно с всеки отбор в групата. Ще направим възможното да го затрудним максимално и да победим. Доброто представяне от началото на сезона ни дава увереност. Трябва да излезем и да се раздаваме 90 минути. С оглед възможностите на двата отбора, очаквам добър мач“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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