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Марек привлече бивш младежки национал

  • 13 ное 2026 | 15:09
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Марек привлече бивш младежки национал

Марек привлече бившия младежки национал на България Емануел Мирчев. 24-годишният футболист вече се присъедини към дупнишкия отбор и получи картотека.

Алвеша пое Марек
Алвеша пое Марек

Мирчев е роден в Хамбург, Германия, но неговите родители са от Дупница. Започва футболния си път в юношеските гарнитури на Хамбургер, като има едно участие и с националния отбор на Германия до 15 г. Играл е и за юношите U19 на България, а с фланелката на младежкия ни национален състав (до 21 г.) е записал 19 мача.

1000 нови седалки на стадион "Бончук"
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На клубно ниво е изиграл над 100 двубоя в по-ниските нива на немския футбол, а сега се завръща към корените си. Позицията му е дефанзивен халф, но може да играе и като централен бранител.

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