Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек

Алвеша пое Марек

  • 11 ное 2026 | 17:54
  • 238
  • 0
Алвеша пое Марек

Александър Александров е новият старши треньор на Марек. 40-годишният специалист ще води отбора от Дупница в съботния мач от Втора лига срещу Черноморец.

Алвеша бе начело на ЦСКА 1948 и класира "червените" на второ място в efbet Лига. Това лято изведе тима до отстраняване на Спартак (Търнава) във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, а впоследствие отпадна от гръцкия гранд Панатинайкос след продължения.

Марек остана без треньор, ръководството го изпрати в ДЮШ
Марек остана без треньор, ръководството го изпрати в ДЮШ

В продължение на няколко години Александър Александров работи в ЦСКА 1948, като последователно е водил третия, втория и представителния отбор на клуба. В кариерата си на футболист той е играл за тимове като Левски, Славия, Берое, Етър, а най-дългият му престой е в Черно море.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Продължава кампанията за финансовото стабилизиране на Локо (Пд)

Продължава кампанията за финансовото стабилизиране на Локо (Пд)

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 138
  • 0
България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

  • 11 ное 2026 | 17:50
  • 4286
  • 5
Германец свири България - Исландия

Германец свири България - Исландия

  • 11 ное 2026 | 17:17
  • 521
  • 0
С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

  • 11 ное 2026 | 17:01
  • 578
  • 0
Левски поднови тренировки след загубата от ЦСКА

Левски поднови тренировки след загубата от ЦСКА

  • 11 ное 2026 | 16:55
  • 1185
  • 3
Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

  • 11 ное 2026 | 16:24
  • 519
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 10923
  • 16
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 43949
  • 194
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 7810
  • 29
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 7733
  • 19
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 9297
  • 30
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 2697
  • 4