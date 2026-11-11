Алвеша пое Марек

Александър Александров е новият старши треньор на Марек. 40-годишният специалист ще води отбора от Дупница в съботния мач от Втора лига срещу Черноморец.

Алвеша бе начело на ЦСКА 1948 и класира "червените" на второ място в efbet Лига. Това лято изведе тима до отстраняване на Спартак (Търнава) във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, а впоследствие отпадна от гръцкия гранд Панатинайкос след продължения.

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В продължение на няколко години Александър Александров работи в ЦСКА 1948, като последователно е водил третия, втория и представителния отбор на клуба. В кариерата си на футболист той е играл за тимове като Левски, Славия, Берое, Етър, а най-дългият му престой е в Черно море.

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