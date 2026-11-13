Валанчунас грабна 20 борби и счупи рекорд на Жалгирис в Милано

Йонас Валанчунас постави клубен рекорд с 20 борби и поведе Жалгирис (Каунас) към победа с 86:83 като гост на Олимпия Милано в 11-ия кръг на Евролигата. Успехът е пети пореден за литовския тим, който вече има седем победи от началото на сезона.

34-годишният център завърши с 17 точки, след като бе точен при 5 от 9 стрелби за две точки и 7 от 10 изпълнения от наказателната линия. Валанчунас записа и коефициент на полезно действие 36 – най-високия в кариерата си в Евролигата.

Литовецът оформи своя дабъл-дабъл още 4:01 минути преди почивката. Само трима баскетболисти са стигали по-бързо до дабъл-дабъл в съвременната история на турнира – Никола Милутинов, Дейвид Маккормак и Моузес Райт.

С 20-те си борби Валанчунас подобри досегашния рекорд на Жалгирис за един мач в Евролигата, който принадлежеше на Танока Биърд с 19. Постижението на литовеца му отрежда поделено седмо място в историята на турнира. Рекордът остава притежание на Антонис Фоцис, който овладя 24 борби за Динамо (Москва) срещу Бенетон (Тревизо) през 2007 година.

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Снимки: Imago