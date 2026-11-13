Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Валанчунас грабна 20 борби и счупи рекорд на Жалгирис в Милано

  • 13 ное 2026 | 14:27
  • 380
  • 0
Валанчунас грабна 20 борби и счупи рекорд на Жалгирис в Милано

Йонас Валанчунас постави клубен рекорд с 20 борби и поведе Жалгирис (Каунас) към победа с 86:83 като гост на Олимпия Милано в 11-ия кръг на Евролигата. Успехът е пети пореден за литовския тим, който вече има седем победи от началото на сезона.

34-годишният център завърши с 17 точки, след като бе точен при 5 от 9 стрелби за две точки и 7 от 10 изпълнения от наказателната линия. Валанчунас записа и коефициент на полезно действие 36 – най-високия в кариерата си в Евролигата.

Литовецът оформи своя дабъл-дабъл още 4:01 минути преди почивката. Само трима баскетболисти са стигали по-бързо до дабъл-дабъл в съвременната история на турнира – Никола Милутинов, Дейвид Маккормак и Моузес Райт.

С 20-те си борби Валанчунас подобри досегашния рекорд на Жалгирис за един мач в Евролигата, който принадлежеше на Танока Биърд с 19. Постижението на литовеца му отрежда поделено седмо място в историята на турнира. Рекордът остава притежание на Антонис Фоцис, който овладя 24 борби за Динамо (Москва) срещу Бенетон (Тревизо) през 2007 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

  • 13 ное 2026 | 15:58
  • 471
  • 0
Ябуселе: Панатинайкос може да победи няколко отбора от НБА

Ябуселе: Панатинайкос може да победи няколко отбора от НБА

  • 13 ное 2026 | 14:37
  • 379
  • 0
Партизан подсили подкошието си с център от Фенербахче

Партизан подсили подкошието си с център от Фенербахче

  • 13 ное 2026 | 14:10
  • 487
  • 0
Маркъс Смарт отнесе наказание заради удар с юмрук

Маркъс Смарт отнесе наказание заради удар с юмрук

  • 13 ное 2026 | 12:04
  • 523
  • 0
Девин Букър наниза 30 точки при драматична победа на Финикс Сънс над Шарлът

Девин Букър наниза 30 точки при драматична победа на Финикс Сънс над Шарлът

  • 13 ное 2026 | 11:31
  • 1004
  • 0
Аплодисменти за Саша Везенков в съблекалнята на Олимпиакос

Аплодисменти за Саша Везенков в съблекалнята на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 11:24
  • 3118
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 5711
  • 36
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 5702
  • 13
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 20094
  • 74
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 12857
  • 24
Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

  • 13 ное 2026 | 10:28
  • 7646
  • 8
Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

  • 13 ное 2026 | 15:58
  • 471
  • 0