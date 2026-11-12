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Николай Боянов за гостуването в Берковица

  • 12 ное 2026 | 08:59
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Николай Боянов за гостуването в Берковица

В събота, Партизан (Червен бряг) ще играе с Ком в Берковица. Срещата от 13-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Не бих казал, че Ком е приятна изненада, защото познавам работата на треньора им. Венцеслав Иванов е амбициозен и работи с огромно желание. Интегрира доста млади футболисти в състава си. Резултатите и играта им показват, че го прави успешно. Ще е доста труден мач за нас. Имаме доста проблеми. Надявам се да се представим достойно“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.

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